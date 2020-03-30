2020-03-30T15:43:22+03:00
Происшествия

В Перми скончался второй пострадавший при взрыве газа на Чернышевского

Количество погибших возросло до двух
Лилия Абибулаева
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Один из пострадавших скончалсяОдин из пострадавших скончалсяФото: Андрей МАТЛИН
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В Пермской больнице скончался один из пострадавших при взрыве газа в доме на улице Чернышевского.

Напомним, ЧП произошло 20 марта в Свердловском районе Перми. Днем взорвался газ в одной из квартир дома №3 на улице Чернышевского. В результате ЧП погибла женщина, которая проживала в квартире.

В результате происшествия в больницу доставили троих пострадавших.71-летнюю женщину с ожогами и 35-летнего парня с обожженными ногами и лицом поместили в больницу имени Гринберга, а 67-летнего мужчину отправили в больницу им. Тверье.

Один из пострадавших скончался. По предварительной информации, это молодой человек, которого считали виновником ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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