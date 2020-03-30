В Перми скончался второй пострадавший при взрыве газа на Чернышевского
В Пермской больнице скончался один из пострадавших при взрыве газа в доме на улице Чернышевского.
Напомним, ЧП произошло 20 марта в Свердловском районе Перми. Днем взорвался газ в одной из квартир дома №3 на улице Чернышевского. В результате ЧП погибла женщина, которая проживала в квартире.
В результате происшествия в больницу доставили троих пострадавших.71-летнюю женщину с ожогами и 35-летнего парня с обожженными ногами и лицом поместили в больницу имени Гринберга, а 67-летнего мужчину отправили в больницу им. Тверье.
Один из пострадавших скончался. По предварительной информации, это молодой человек, которого считали виновником ЧП.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU
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