В России за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось до 1836 человек

30 Март 2020 2020-03-30T15:28:52+03:00

По данным на 30 марта заболевших стало больше на 302 человека

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По данным kp.ru, в России всего за сутки стало больше заболевших коронаврусом. Прибавилось еще 302 случая. Таким образом сейчас в России 1836 человек. По данным на 30 марта от инфекции погибли 9 человек.

Больше всего заболевших - в столице. Только за сутки диагноз подтвердился у 212 человек. Поэтому власти столицы и Московской области ужесточили ограничительные меры, чтобы люди перестали заражаться друг от друга.

На втором месте по количеству заболевших находится Республика Коми. За сутки там прибавилось 15 человек. Однако есть и хорошие новости - за сутки из больниц выписали еще одного заболевшего коронавирусом, общее число излечившихся достигло 66.

ИСТОЧНИК KP.RU