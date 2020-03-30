В Прикамье осудили мошенницу, которая обманула местных жителей на 2,1 миллиона рублей
В Кудымкарском районе директор агентства недвижимости обманула местных жителей и похитила у них более 2,1 миллиона рублей.
В пресс-службе прокуратуры пермского края сообщили о том, что женщина уговаривала граждан заключить договоры целевого займа, а потом убеждала передать деньги ей для согласования с Пенсионным фондом. Получив деньги, она тратила их на собственные нужды.
Таким образом она похитила больше 2,1 миллионов рублей. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако у женщины на иждивении находилось двое малолетних детей. В связи с этим наказание отсрочено до достижения детьми 14-ти летнего возраста.
ИСТОЧНИК KP.RU