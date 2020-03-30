В Прикамье осудили мошенницу, которая обманула местных жителей на 2,1 миллиона рублей

30 Март 2020 2020-03-30T14:56:09+03:00

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В Кудымкарском районе директор агентства недвижимости обманула местных жителей и похитила у них более 2,1 миллиона рублей.

В пресс-службе прокуратуры пермского края сообщили о том, что женщина уговаривала граждан заключить договоры целевого займа, а потом убеждала передать деньги ей для согласования с Пенсионным фондом. Получив деньги, она тратила их на собственные нужды.

Таким образом она похитила больше 2,1 миллионов рублей. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако у женщины на иждивении находилось двое малолетних детей. В связи с этим наказание отсрочено до достижения детьми 14-ти летнего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU