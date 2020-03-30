Гулять по эспланаде в Перми будет запрещено
Участок эспланады от Законодательного собрания до улицы Попова с 31 марта будет закрыт для прогулок в связи с коронавирусом.
Напомним, в Перми закрывают места массового отдыха горожан. На прошлой неделе перекрыли проходы на набережную, хотя для любителей бега променадную часть набережной Камы ежедневно открывают с 6 часов утра и до 12.00.
С 27 марта закрыт для посещений парк имени Горького. А в муниципальных парках отменены культурно-массовые мероприятия и приостановлена работа аттракционов.
Теперь закроют 68-й квартал эспланады, на котором находится фонтан и скамьи-качели.
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ИСТОЧНИК KP.RU