Гулять по эспланаде в Перми будет запрещено

30 Март 2020 2020-03-30T14:31:52+03:00

С 31 марта она будет закрыта для посещения

Изменить размер текста: A A

Участок эспланады от Законодательного собрания до улицы Попова с 31 марта будет закрыт для прогулок в связи с коронавирусом.

Напомним, в Перми закрывают места массового отдыха горожан. На прошлой неделе перекрыли проходы на набережную, хотя для любителей бега променадную часть набережной Камы ежедневно открывают с 6 часов утра и до 12.00.

С 27 марта закрыт для посещений парк имени Горького. А в муниципальных парках отменены культурно-массовые мероприятия и приостановлена работа аттракционов.

Теперь закроют 68-й квартал эспланады, на котором находится фонтан и скамьи-качели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля 2020 года: в Перми меняется расписание общественного транспорта

Трамваи и автобусы будут ездить по расписанию выходного дня ( подробнее...)

Министр экономического развития Прикамья разрешил продажу газет в киосках

Чиновник пообещал наблюдать за состоянием СМИ во время эпидемии коронавируса (подробнее...)

Авиакомпании сокращают количество рейсов из Перми в Москву

Владельцам билетов на отмененные рейсы вернут деньги (подробнее...)

Коронавирус в Перми, последние новости на 29 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 29 марта 2020 года: диагноз подтвержден у 11 человек, более трех тысяч человек - на карантине [аудио] (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU