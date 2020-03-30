30 Март 2020 2020-03-30T14:27:47+03:00

Злоумышленник похитил 15 тысяч рублей. Фото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю

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Сотрудники Ленинского отдела полиции просят опознать пермяка, подозреваемого в краже. Мужчина нашел на улице банковскую карту и пошел с ней в ближайший банкомат.

На оборотной стороне карты был написан пин-код. Мужчина без труда снял с карты деньги и скрылся. Злоумышленник похитил 15 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/769660" frameborder="0"></iframe> Сотрудники пермской полиции устанавливают личность подозреваемого в краже.

Сотрудники полиции просят у пермяков помощи в установлении личности подозреваемого. Если Вы опознали данного человека, звоните по телефонам: 218-88-02, 89125923308, 89993639991.

ИСТОЧНИК KP.RU