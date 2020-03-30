2020-03-30T14:27:39+03:00
Общество

Представитель отделения ВОЗ рассказала, есть ли у россиян иммунитет против коронавируса

Есть версия, чтоб большинство жителей России переболело страшным вирусом
Лилия Абибулаева
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Журналисты kp.ru обратились к представителю ВОЗ Мелите Вуйнович, чтобы узнать есть ли у жителей России иммунитет.Журналисты kp.ru обратились к представителю ВОЗ Мелите Вуйнович, чтобы узнать есть ли у жителей России иммунитет.Фото: архив "КП"
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В начале года многие россияне переболели тяжелым ОРВИ, симптомы которого похожи на новый вирус: высокая температура, слабость, головная боль, кашель и странные образования в легких. Журналисты kp.ru обратились к представителю ВОЗ Мелите Вуйнович, чтобы узнать есть ли у жителей России иммунитет.

- Очень много респираторных вирусов зимнего сезона. Вы могли заболеть синцитиальным вирусом, эти же симптомы. Вирусом гриппа А, Б, те же симптомы. Риновирусом – те же симптомы. Даже коронавирусом другого штамма, - отметил специалист. - Вспышка началась и сейчас нужно исходить из того, что вы не знаете, а те ли у вас были симптомы. Оставайтесь дома и соблюдайте те же меры безопасности, что и остальные люди.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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