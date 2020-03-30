2020-03-30T13:48:24+03:00
Общество

Михаил Мишустин призвал другие регионы ввести самоизоляцию и штрафы для нарушителей

Поправки в кодекс об административных правонарушения находятся на рассмотрении в Госдуме
Лилия Абибулаева
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За нарушение карантина грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей.За нарушение карантина грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Премьер Михаил Мишустин на совещании со своими министрами отметил, что главы регионов должны ввести такие же меры профилактики, как и в Москве.

- Шаги, которые предпринимаются, - это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом, - сказал Михаил Мишустин журналистам kp.ru.

По мнению премьера, во всех регионах необходимо ввести режим самоизоляции, а нарушителей штрафовать. Правительство одобрило поправки в кодекс об административных правонарушениях. Если Госдума примет поправки, то за нарушение карантина грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. А за нарушение санитарно-эпидемиологических норм - от 15 до 40 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 150 до 300 тысяч рублей. Для юридических лиц предложенные правительством штрафы достигают 1 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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