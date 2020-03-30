Михаил Мишустин призвал другие регионы ввести самоизоляцию и штрафы для нарушителей
Премьер Михаил Мишустин на совещании со своими министрами отметил, что главы регионов должны ввести такие же меры профилактики, как и в Москве.
- Шаги, которые предпринимаются, - это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом, - сказал Михаил Мишустин журналистам kp.ru.
По мнению премьера, во всех регионах необходимо ввести режим самоизоляции, а нарушителей штрафовать. Правительство одобрило поправки в кодекс об административных правонарушениях. Если Госдума примет поправки, то за нарушение карантина грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. А за нарушение санитарно-эпидемиологических норм - от 15 до 40 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 150 до 300 тысяч рублей. Для юридических лиц предложенные правительством штрафы достигают 1 миллиона рублей.
"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей
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ИСТОЧНИК KP.RU