В Пермском крае работает горячая линия по вопросам соблюдения режима труда и отдыха в период нерабочей недели

30 Март 2020 2020-03-30T13:08:22+03:00

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В Пермском крае с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя. Все кафе, рестораны, фитнес-центры, музеи, кинотеатры и салоны красоты закрыты в связи с угрозой распространения коронавируса.

Большинство компаний перешли на дистанционный режим работы. Специалисты Роструда отрыли «горячую линию» соблюдению режима труда и отдыха в период нерабочей недели и введенных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

Звонки принимаются по телефону: 8(342) 298-01-50

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пройдет «Горячая линия» по вопросам соблюдения трудового законодательства

ИСТОЧНИК KP.RU