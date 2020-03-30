В Пермском крае работает горячая линия по вопросам соблюдения режима труда и отдыха в период нерабочей недели
В Пермском крае с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя. Все кафе, рестораны, фитнес-центры, музеи, кинотеатры и салоны красоты закрыты в связи с угрозой распространения коронавируса.
Большинство компаний перешли на дистанционный режим работы. Специалисты Роструда отрыли «горячую линию» соблюдению режима труда и отдыха в период нерабочей недели и введенных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.
Звонки принимаются по телефону: 8(342) 298-01-50
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пройдет «Горячая линия» по вопросам соблюдения трудового законодательства
ИСТОЧНИК KP.RU