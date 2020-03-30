Пермские леса обработают от клещей

30 Март 2020 2020-03-30T12:45:16+03:00

Во время и после посещения зеленых зон обязателен регулярный и внимательный осмотр. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В Перми в городских лесах проведут противоклещевую обработку. Работы начнутся после того таяния снега и установления сухой погоды. В этом году планируют обработать 700 гектаров леса и других зеленых массивов. Также обработают парки, скверы и кладбища.

Специалисты лесничество рекомендуют надевать более закрытую одежду и пользоваться аэрозолями от клещей при посещении лесов и парков. Во время и после посещения зеленых зон обязателен регулярный и внимательный осмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU