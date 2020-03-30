В Перми пройдет «Горячая линия» по вопросам соблюдения трудового законодательства

30 Март 2020 2020-03-30T11:36:12+03:00

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В Перми в среду, 1 апреля, с 14:00 до 16:00 состоится горячая линия с представителями прокуратуры Пермского края. Специалисты ответят на вопросы пермяков, связанные с соблюдением требований трудового законодательства.

Прием звонков будет осуществляться:

- в прокуратуре города Перми по телефону 217-51-29,

- в прокуратуре Ленинского района по телефону 212-57-62,

- в прокуратуре Мотовилихинского района по телефону 267-67-21,

- в прокуратуре Дзержинского района по телефону 246-61-59,

- в прокуратуре Свердловского района по телефону 244-54-11,

- в прокуратуре Индустриального района по телефону 228-09-95,

- в прокуратуре Кировского района по телефону 283-80-24,

- в прокуратуре Орджоникидзевского района по телефону 275-11-04.

ИСТОЧНИК KP.RU