Из-за коронавируса в пермских ЗАГСах ограничили число гостей на церемонии бракосочетаний до 10 человек

30 Март 2020 2020-03-30T11:18:08+03:00

Также пермякам рекомендуют не подавать заявления лично, а пользоваться порталом госуслуг. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В ЗАГСах Перми из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции молодоженам посоветовали перенеси свадьбу на другую дату или пригласить только 10 человек.

Также пермякам рекомендуют не подавать заявления лично, а пользоваться порталом госуслуг.

- Тем парам, которые решили не откладывать торжество, необходимо ограничить количество участников церемонии до 10 человек, включая сотрудников отдела, задействованных в церемонии, - отметили в управлении ЗАГС администрации.

Кроме того, отменяются все массовые мероприятия, такие как чествования юбиляров, торжественная регистрация новорожденных

ИСТОЧНИК KP.RU