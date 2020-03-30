Из-за коронавируса в пермских ЗАГСах ограничили число гостей на церемонии бракосочетаний до 10 человек
В ЗАГСах Перми из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции молодоженам посоветовали перенеси свадьбу на другую дату или пригласить только 10 человек.
Также пермякам рекомендуют не подавать заявления лично, а пользоваться порталом госуслуг.
- Тем парам, которые решили не откладывать торжество, необходимо ограничить количество участников церемонии до 10 человек, включая сотрудников отдела, задействованных в церемонии, - отметили в управлении ЗАГС администрации.
Кроме того, отменяются все массовые мероприятия, такие как чествования юбиляров, торжественная регистрация новорожденных
ИСТОЧНИК KP.RU
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