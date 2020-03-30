В Прикамье парень заступился за мать и до смерти избил отчима
Парень предстанет перед судом
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае перед судом предстанет 19-летний местный житель. Молодого человека обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о том, что в ночь на 5 января 2020 года парень избил своего отчима за обиды, нанесенные матери молодого человека. 38-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU