2020-03-30T10:46:04+03:00
Происшествия

В Прикамье парень заступился за мать и до смерти избил отчима

Парень предстанет перед судом
Лилия Абибулаева
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Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае перед судом предстанет 19-летний местный житель. Молодого человека обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о том, что в ночь на 5 января 2020 года парень избил своего отчима за обиды, нанесенные матери молодого человека. 38-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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