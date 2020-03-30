2020-03-30T10:34:27+03:00
Происшествия

В Перми закончились поиски пропавшего 79-летнего мужчины

Он ушел из дома месяц назад
Лилия Абибулаева
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В воскресенье, 29 марта, поиски пропавшего остановили.В воскресенье, 29 марта, поиски пропавшего остановили.Фото: Василий Вахрин
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79-летнего Геннадия Х. разыскивали с 28 января. Мужчина ушел из дома на улице Чердынской и не вернулся. Пенсионер нуждался в медицинской помощи. Родственники забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам.

В воскресенье, 29 марта, поиски пропавшего остановили. Геннадия Х. нашли. Мужчина погиб. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Поиск пропавших детей».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми остановлены поиски 13-летней школьницы. Девочка ушла из дома в Кировском районе Перми, а обратно не вернулась. На звонки школьница не отвечала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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