Повышенная готовность в Перми из-за коронавируса: в Прикамье подорожали мясо куры, капуста, рис, мука и морковь

30 Март 2020 2020-03-30T10:26:29+03:00

В магазин лучше всего ходить только за самым необходимым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Пермском УФАС России объявили о том, что антимонопольная служба в период повышенной готовности из-за коронавируса усилила работу по выявлению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. В список из 24 позиций входят хлебобулочные изделия, крупы, мясо, яйца, масло, сахар-песок, овощи и фрукты.

Проверять обещают, прежде всего, магазины продуктовых сетей «Семья», «Пятёрочка», «Магнит», «Берег», а также другие торговые точки, которые будут выбирать случайным образом.

Сообщать о случаях повышения цен на продовольствие предлагают и гражданам. Для этого в ведомстве открыта «горячая линия»: на сайте УФАС предлагается заполнить специальную форму, где указать, когда, где, на какие продукты и на сколько были повышены цены.

Тем временем прикамские антимонопольщики отчитались о первых рейдах по магазинам Перми. Они обратили внимание на то, что более, чем на 20 процентов в них выросли цены на морковь. В среднем на 7 процентов подорожали также мясо куры, капуста, рис и мука.

- с 24 марта рост розничных цен на тушку куры, капусту белокочанную, рис шлифованный и муку пшеничную составил от 1 до 3 рублей за килограмм, значительно подорожала морковь – примерно на 4 рубля за килограмм или на 20,1 процента, - сообщил руководитель Пермского УФАС Александр Палксин. - Если по итогам ближайших дней цены на морковь не опустятся до прежнего уровня, розничным торговым сетям будут направлены запросы обоснования роста цен.

Как отметили в антимонопольном ведомстве, с 19 марта в адрес Пермского УФАС России поступило 4 заявления от граждан по поводу повышения цены: на сахар-песок, гречневую крупу и на рафинированное масло. Обоснованным был признан только сигнал в отношении сахара-песка в розничной торговой сети «Монетка» в Перми.

- В результате проверки было установлено, что цены на сахар поднял поставщик ООО «САТЫЕВО» из Оренбургской области, - сообщили антимонопольщики. – Информацию об этом мы передали в ФАС России.

ИСТОЧНИК KP.RU