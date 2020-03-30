В Прикамье выявили 86 нарушителей режима самоизоляции
В Пермском крае введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В крае отменены все мероприятия численностью более 50 человек, закрыты кафе, рестораны, фитнес-центры и кинотеатры.
Управление Роспотребнадзора продолжает проверять предприятия на соблюдение противоэпидемических мероприятий. На данный момент проверено 1197 объектов, из них 15 продолжают функционировать. Нарушителям грозит штраф и приостановление деятельности на 90 суток.
Также полиция направила в Роспотребнадзор 86 материалов в отношении граждан, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции. Жители будут привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU