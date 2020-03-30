В Прикамье выявили 86 нарушителей режима самоизоляции

30 Март 2020 2020-03-30T10:05:16+03:00

После окончания режима нарушители будут привлечены к административной ответственности

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В Пермском крае введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В крае отменены все мероприятия численностью более 50 человек, закрыты кафе, рестораны, фитнес-центры и кинотеатры.

Управление Роспотребнадзора продолжает проверять предприятия на соблюдение противоэпидемических мероприятий. На данный момент проверено 1197 объектов, из них 15 продолжают функционировать. Нарушителям грозит штраф и приостановление деятельности на 90 суток.

Также полиция направила в Роспотребнадзор 86 материалов в отношении граждан, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции. Жители будут привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU