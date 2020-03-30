В Прикамье мужчина присваивал зарплату несуществующих работников

30 Март 2020 2020-03-30T09:46:29+03:00

Мужчину приговорили к штрафу в размере 80 тысяч рублей в доход государства. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Директор одного из муниципальных учреждений Кунгура в период с мая 2016 по октябрь 2018 года платил себе зарплату несуществующих сотрудников.

Мужчина фиктивно устраивал на работу сотрудников, а потом присваивал себе их зарплату. Так, за несколько лет он присвоил 44 тысячи рублей.

В пресс-службе краевого суда отметили, что трудовые договоры с указанными лицами не могли быть заключены, так как у них не было нужных документов.

Мужчину приговорили к штрафу в размере 80 тысяч рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU