«Ровесник Победы». Одному из цехов березниковского «Азота» исполнилось 75 лет

30 Март 2020 2020-03-30T09:07:01+03:00

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В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» - знаменательное событие: 75 лет исполнилось с момента создания на березниковском предприятии цеха контрольно-измерительных приборов и аппаратуры. Он был образован а марте победного 1945 года во исполнение приказа Наркомхимпрома.

Как говорится в приказе этого наркомата за №492, это подразделение было чрезвычайно важно «для улучшения эксплуатации, монтажа и проверки контрольно-измерительных приборов и создания необходимых условий для жесткого контроля за соблюдением нормального технологического режима».

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С тех пор многое изменилось, но важность цеха КИПиА предприятия только возрастает.

- Требования к автоматизации процессов с течением времени повышаются, - отмечают на предприятии. - Сегодня в филиале «Азот» вкладываются серьезные средства в модернизацию производства. Цехи постоянно оснащают современным оборудованием, обновляют автоматику и приборы. В период ремонтной кампании реализуются проекты по обновлению автоматической системы управления технологическим процессом (АСУТП) предприятия. К примеру, в 2019 году модернизировано АСУТП агрегата аммиака № 2 производства аммиака, внедрено АСУТП в цехе нитрит-нитратных солей, крепкой азотной кислоты и на двух агрегатах отделения А цеха № 5 – слабой азотной кислоты. С начала реализации этих проектов на них было направлено 369 миллиона рублей.

В 2020 году планируется перевести на новую АСУТП ещё два агрегата. На одном из них работы уже начались. Обновление АСУТП способствует облегчению труда персонала. Оборудование действует по заданной программе, а оператор наблюдает за процессом производства на мониторах ЦПУ. Снижается влияние человеческого фактора, повышается стабильность технологических процессов. Также внедрение новых АСУТП это основа для дальнейшей цифровизации как отдельных производств, так и всего предприятия.

- Под контролем 107 сотрудников цеха - десятки тысяч параметров производства.- говорит начальник цеха КИПиА филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Александр Сычев. - Наша деятельность охватывает сразу несколько сфер. Это системы контроля, регулирования, блокировок и противоаварийной защиты. Все, что касается автоматики, входит в обязанности наших специалистов - слесарей-наладчиков, мастеров, инженеров. В нашем ответственном и дружном коллективе царит взаимопонимание: когда слышишь друг друга, работа спорится.

ИСТОЧНИК KP.RU