В Пермском крае из-за коронавируса перенесли основной период ЕГЭ
Выпускники школ пермского края начнут сдавать единый государственный экзамен 8 июня, а ученики 9 классов – 9 июня. ЕГЭ перенесли в связи с профилактикой распространения коронавируса в крае, а также из-за нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля.
Основной период ЕГЭ 2020 года должен был пройти с 25 мая по 29 июня, сдавать экзамен в Пермском крае планируют 13231 человек. На сдачу ОГЭ зарегистрировались 28253 девятиклассника. Он должен был пройти с 22 мая по 30 июня.
Напомним, ранее мы писали о том, как заниматься школьникам Пермского края в условиях коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU