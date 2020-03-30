«Состояние ухудшилось». В Перми одного из больных коронавирусом перевели в реанимацию
В Пермском крае на данный момент 11 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Все заболевшие вернулись из-за рубежа. Большинство заболевших находятся в удовлетворительном состоянии.
Состояния одного пациента ухудшилось.
- У одного пациента состояние ухудшилось. Он сейчас находится в отделении реанимации. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ухудшение связано с наличием у него сопутствующего онкологического заболевания, - отметил заместитель министра здравоохранения Прикамья Евгений Камкин.
Еще двум пациентам поставлен диагноз пневмония, но они находятся в состоянии средней тяжести.
"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей
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ИСТОЧНИК KP.RU
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