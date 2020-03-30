2020-03-30T08:22:19+03:00
Происшествия

«Связал шнуром от утюга». Пермяка осудили за избиение знакомого

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы
Лилия Абибулаева
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Суд также обязал осужденного выплатить пострадавшему моральную компенсацию в размере 200 тысяч рублей.Суд также обязал осужденного выплатить пострадавшему моральную компенсацию в размере 200 тысяч рублей.Фото: Василий Вахрин
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В Перми признали виновным и осудили местного жителя. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности. Подсудимый с другом отдыхали в съемной квартире. Хозяин квартиры вернулся с работы и присоединился к друзьям. Через какое-то время между квартирантом и арендодателем началась ссора. Арендодатель попросил квартиранта съехать. Мужчина разозлился и ударил владельца квартиры по голове. Потерпевший потерял сознание. В это время квартирант связал арендодателя шнуром от утюга и продолжил избивать.

Друг квартиранта, который все это время гулял с собакой, вернулся и попросил соседей вызвать полицию. Суд также обязал осужденного выплатить пострадавшему моральную компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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