Как заниматься школьникам Пермского края в условиях коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T08:14:23+03:00

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Для школьников Пермского края подобрали ряд образовательных онлайн-ресурсов, с помощью которых можно проводить дистанционное обучение. На сайте distance.permkrai.ru собрана информация об образовательных платформах, которые можно использовать родителям, детям и учителям в период закрытия школ.

На странице можно найти список онлайн-ресурсов для начальной, средней и старшей школы, дополнительного образования, подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, разнообразных досуговых занятий. Среди рекомендуемых сервисов: Яндекс.Учебник, «Российская электронная школа», UCHI.ru и другие. Раздел будет постоянно дополняться и дорабатываться.

- Но родители не должны вынужденно приобретать компьютеры, - подчеркнула министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Гарантировать создание условий для обучения ребенка – это значит сделать всё возможное, чтобы школьник обучался в дистанционном формате, помочь ему. Все понимают, что у всех разные возможности, поэтому никто намеренно не требует оборудовать места для выполнения заданий компьютером и другой техникой. Школа может организовать обучение без его использования.

И родители, и педагоги могут уточнить все вопросы в Министерстве образования и науки Пермского края по телефону: 8 (342) 217-79-31.

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ИСТОЧНИК KP.RU