В полиции рассказали подробности аварии с автобусом в Перми
В Индустриальном районе Перми столкнулись автобус и легковой автомобиль. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла вечером в воскресенье, 29 марта.
По предварительной информации, автомобиль ВАЗ не предоставил преимущество автобусу и столкнулся с ним. В результате ДТП пассажирку легковушки зажало в машине. Чтобы освободить женщину, машину пришлось разрезать.
В Перми в результате ДТП с автобусом пострадал один человек.
Пострадавшая получила серьезные травмы головы и тела. Ее отправили в больницу в карете «скорой помощи». В настоящее время по факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела и проведения административного расследования
ИСТОЧНИК KP.RU