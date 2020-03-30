2020-03-30T07:44:41+03:00
Происшествия

В полиции рассказали подробности аварии с автобусом в Перми

В результате ДТП пострадала женщина [видео]
Лилия Абибулаева
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Пострадавшая получила серьезные травмы головы и телаПострадавшая получила серьезные травмы головы и телаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Индустриальном районе Перми столкнулись автобус и легковой автомобиль. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла вечером в воскресенье, 29 марта.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ не предоставил преимущество автобусу и столкнулся с ним. В результате ДТП пассажирку легковушки зажало в машине. Чтобы освободить женщину, машину пришлось разрезать.

В Перми в результате ДТП с автобусом пострадал один человек.

Пострадавшая получила серьезные травмы головы и тела. Ее отправили в больницу в карете «скорой помощи». В настоящее время по факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела и проведения административного расследования

ИСТОЧНИК KP.RU

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