«Пустые дороги». Пробки на дорогах Перми 1 балл

30 Март 2020 2020-03-30T07:26:54+03:00

С 30 марта по 5 апреля в Прикамье объявили нерабочую неделю

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае с 30 марта по 5 апреля установили нерабочую неделю в связи с профилактикой распространения коронавируса. Часть сотрудников перевели на дистанционный режим работы.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин призывал пермяков сидеть дома и реже выходить на улицу. Судя по данным о пробках, пермяки послушались. Утром в понедельник, дороги в городе абсолютно пустые. Пробки на дорогах всего 1 балл, в обычное время загруженность может составлять 7-10 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU