«Пустые дороги». Пробки на дорогах Перми 1 балл
С 30 марта по 5 апреля в Прикамье объявили нерабочую неделю
Обычно загруженность составляет 7-10 балловФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В Пермском крае с 30 марта по 5 апреля установили нерабочую неделю в связи с профилактикой распространения коронавируса. Часть сотрудников перевели на дистанционный режим работы.
Глава Прикамья Дмитрий Махонин призывал пермяков сидеть дома и реже выходить на улицу. Судя по данным о пробках, пермяки послушались. Утром в понедельник, дороги в городе абсолютно пустые. Пробки на дорогах всего 1 балл, в обычное время загруженность может составлять 7-10 баллов.
ИСТОЧНИК KP.RU