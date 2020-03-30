2020-03-30T07:26:54+03:00
Общество

«Пустые дороги». Пробки на дорогах Перми 1 балл

С 30 марта по 5 апреля в Прикамье объявили нерабочую неделю
Лилия Абибулаева
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Обычно загруженность составляет 7-10 балловОбычно загруженность составляет 7-10 балловФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае с 30 марта по 5 апреля установили нерабочую неделю в связи с профилактикой распространения коронавируса. Часть сотрудников перевели на дистанционный режим работы.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин призывал пермяков сидеть дома и реже выходить на улицу. Судя по данным о пробках, пермяки послушались. Утром в понедельник, дороги в городе абсолютно пустые. Пробки на дорогах всего 1 балл, в обычное время загруженность может составлять 7-10 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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