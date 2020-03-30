C понедельника в Прикамье начнут выдавать продуктовые наборы семьям школьников

30 Март 2020 2020-03-30T06:50:47+03:00

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В Перми многодетным и малоимущим семьям с понедельника, 30 марта, начнут выдавать продуктовые наборы. В администрации города сообщили о том, что всех родителей проинформируют о дате выдачи в их школе.

Получить сухой паек смогут родители детей, получающих бесплатное питание в школе. Это ребята из многодетных и малоимущих семей, из семей, находящихся в социально опасном положении, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. Всего планируется выдать 27 958 продуктовых наборов.

ИСТОЧНИК KP.RU