C понедельника в Прикамье начнут выдавать продуктовые наборы семьям школьников
Всего запланировано выдать 27 958 наборов
Получить сухой паек смогут родители детей, получающих бесплатное питание в школе.Фото: Василий Вахрин
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В Перми многодетным и малоимущим семьям с понедельника, 30 марта, начнут выдавать продуктовые наборы. В администрации города сообщили о том, что всех родителей проинформируют о дате выдачи в их школе.
Получить сухой паек смогут родители детей, получающих бесплатное питание в школе. Это ребята из многодетных и малоимущих семей, из семей, находящихся в социально опасном положении, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. Всего планируется выдать 27 958 продуктовых наборов.
ИСТОЧНИК KP.RU