2020-03-30T06:09:55+03:00
Общество

В Пермском крае будет ограничено время продажи алкоголя

Такое решение принял штаб по борьбе с коронавирусом
Лилия Абибулаева
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Ограничения вводятся с 30 мартаОграничения вводятся с 30 мартаФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае из-за коронавируса сократится время продажи алкогольной продукции. Так, с 30 марта по 5 апреля в Пермском крае приобрести алкогольную продукцию можно будет только с 11:00 до 20:00.

Также с понедельника, 30 марта, в Прикамье объявлена нерабочая неделя, закрываются все кафе, рестораны, салоны красоты и фитнес-центры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в нерабочую неделю изменяется расписание общественного транспорта. Трамваи и автобусы будут ездить по расписанию выходного дня

ИСТОЧНИК KP.RU

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