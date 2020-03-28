2020-03-28T08:18:45+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Перми как подать заявление в 1 класс с 30 марта по 3 апреля

Сейчас ведется прием в школы по закрепленной территории
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В очереди на сдачу документов стоять уже не надо - можно подать в электронном виде.В очереди на сдачу документов стоять уже не надо - можно подать в электронном виде.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В течение нерабочей недели родители смогут подать заявление на зачисление ребенка в 1 класс с помощью портала «Услуги и сервисы Пермского края», сообщили в департаменте образования администрации Перми.

- В течение двух рабочих дней после окончания нерабочей недели родителям необходимо подойти в школу с оригиналами документов, иначе заявление аннулируется, - уточни ли в ведомстве.

Поданные документы будут рассматриваться в течение семи рабочих дней.

Первоочередное право при зачислении в школу «по прописке» получают семьи, в которых старшие дети уже обучаются в данном учебном заведении. Для этого нужно представить свидетельства о рождении каждого ребенка, а также свидетельство о регистрации детей по одному месту жительства.

Прием заявлений на свободные места стартует с 1 июля. Заявления на прием также будут приниматься как в электронной форме, так и лично в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Нерабочая неделя в Перми как подать заявление в 1 класс с 30 марта по 3 апреля
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