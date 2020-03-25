В Перми в результате ДТП пострадал 14-летний подросток
ЧП произошло в ночь на 23 марта
Ребенка отправили в краевую детскую клиническую больницу.Фото: Василий Вахрин
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В Кировском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал школьник. Авария произошла в ночь на 24 марта на улице Ласьвинской. Водитель легкового автомобиля врезался в дерево.
В результате аварии 14 -летний мальчик получил травму. На место выехали сотрудники «скорой помощи». Ребенка отправили в краевую детскую клиническую больницу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми три человека пострадали в ДТП с автобусом. Медики осмотрели пострадавших и оказали им разовую помощь. Все пострадавшие отказались от госпитализации.
ИСТОЧНИК KP.RU