В Перми в результате ДТП пострадал 14-летний подросток

25 Март 2020 2020-03-25T10:38:17+03:00

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В Кировском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал школьник. Авария произошла в ночь на 24 марта на улице Ласьвинской. Водитель легкового автомобиля врезался в дерево.

В результате аварии 14 -летний мальчик получил травму. На место выехали сотрудники «скорой помощи». Ребенка отправили в краевую детскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми три человека пострадали в ДТП с автобусом. Медики осмотрели пострадавших и оказали им разовую помощь. Все пострадавшие отказались от госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU