В Перми в машине такси нашли тело мужчины
ЧП произошло в Индустриальном районе города
Вскрыть машину у очевидцев не получилосьФото: Василий Вахрин
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В Перми обнаружили тело мужчины. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что очевидцы заметили в машине такси мужчину. Он сидел на водительском сидении, головы была откинута назад.
Вскрыть машину у очевидцев не получилось. Дверь вскрыли с помощью слесарного инструмента. Оказалось, что мужчина умер.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на Центральном рынке нашли труп.Тело молодого мужчины обнаружили в общественном туалете. Как сообщили нам очевидцы, следов насильственной смерти на теле не было видно.
ИСТОЧНИК KP.RU