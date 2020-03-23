«Спортплощадка, канатный игровой комплекс, огород». В Прикамье впервые появится Центр социальной реабилитации для детей и подростков

23 Март 2020 2020-03-23T17:36:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Летом в Прикамье появится первый в регионе Центр социальной реабилитации для детей и подростков, употребляющих психоактивные вещества (ПАВ). Его создают на базе «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» в Добрянке. Открытие запланировано на 1 июля.

В дальнейшем здесь может быть создан Единый государственный реабилитационный центр.

Информация об этом прозвучала на заседании Антинаркотической комиссии под председательством главы Пермского края Дмитрия Махонина.

- Конечно, мы можем попытаться вырвать из этой среды человека и похвастаться единичной победой, - отметил Дмитрий Махонин. - Но важнее бороться с самой средой. Хочу понять, что мы можем ещё сделать.

Одной из мер по противодействию наркомании как раз и должен стать реабилитационный центр.

- В нем будут проходить реабилитацию дети от 10 до 17 лет, которые употребляли ПАВ и уже прошли лечение в медицинской организации. - министр социального развития Пермского края Павел Фокин. - В центре смогут в течение трех месяцев находиться 22 подростка, социальную реабилитацию в течение года смогут ежегодно проходить около 100 ребят.

В министерстве уже утвержден стандарт оказания соцуслуг в центре. С ребятами будут работать воспитатели, психологи, социальные педагоги, инструкторы физкультуры и дополнительного образования, медперсонал.

Центр оснастят реабилитационным оборудованием, кроме учебных классов в нем будут сенсорная комната, канатный игровой комплекс. На территории комплекса появится спортплощадка, теплица, огород.

Ежемесячно в Центре будет проходить межведомственный консилиум с участием врача-нарколога. Системная работа будет проводиться и с родителями.

После реабилитации подростки вернутся в семьи. С ребёнком и родителями на протяжении года будут работать психолог, специалист по социальной работе и юрист.

ИСТОЧНИК KP.RU