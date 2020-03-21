2020-03-21T11:56:51+03:00
Происшествия

«Это был шок!» 42-летний пермяк перед тем, как свести счеты с жизнью, поджег и затопил квартиру

Пожарные нашли его тело в ванной
Андрей МАТЛИН
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Причины произошедшего сейчас устанавливаются.Причины произошедшего сейчас устанавливаются.Фото: Василий Вахрин
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Сегодня ночью пермским спасателям пришлось совершить выезд по первому номеру сложности. То, что они увидели, прибыв на место, повергло их в шок.

Сообщение поступило в 1.08 ночи из дома на улице Богдана Хмельницкого, 23. Жильцы дома жаловались на задымление и на то, что их топит.

По сигналу выехали подразделения пожарно-спасательных служб. Они проникли в квартиру, откуда шел дым. Оказалось, что там полыхает диван. Кроме того, была сорвана труба с горячей водой, которая скапливалась на полу. После того, как пожар потушили, пришлось вызывать ремонтную бригаду ТСЖ, которая перекрыла горячую воду.

Затем спасатели вошли в ванную комнату и увидели там тело.

По предварительным данным экспертов, причина пожара – поджог.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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