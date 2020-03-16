В Перми должники за тепло лишились автомобилей и ноутбуков

16 Март 2020 2020-03-16T10:47:16+03:00

При аресте еще одного автомобиля «Фольксваген Тигуан», его владелица поспешила тут же рассчитаться с долгами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю провел рейд по взысканию задолженности за услуги отопления и горячей воды в Кировском районе Перми. По итогам проведенных рейдов было изъято имущество должников: автомобиль, инструменты и компьютерная техника.

Автомобиль «Форд Транзит» был арестован в рамках исполнительного производства по взысканию долга за тепло в 80 тыс. рублей. За долги в 130 тыс. рублей изъяты 2 ноутбука и набор инструментов.

При аресте еще одного автомобиля «Фольксваген Тигуан», его владелица поспешила тут же рассчитаться с долгами. В сопровождении пристава она посетила банковское отделение, где полностью оплатила просроченные счета за тепловую энергию, по ним суммарно числилось 100 тыс. рублей.

По состоянию на начало марта 2020 года в Пермском крае общая сумма просроченной задолженности физических лиц перед поставщиками тепловой энергии превышает 2,5 млрд рублей. В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» отмечают, что на сегодняшний день в работе находится около 40 тыс. исполнительных документов по долгам за отопление и горячее водоснабжение.

Энергетики напоминают, что клиенты, которые пренебрегают своевременным исполнением своих обязанностей по оплате коммунальных ресурсов, могут не только лишиться своего имущества, но и будут вынуждены компенсировать расходы по взысканию средств.

-Исполнительский сбор, расходы на вызов автоэвакуаторов и другие затраты ложатся на должников, которые могли бы их избежать, если бы вовремя оплачивали услуги отопления и горячего водоснабжения, — говорит руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

ИСТОЧНИК KP.RU