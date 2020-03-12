2020-03-12T07:36:37+03:00
Происшествия

В Перми на 11-летнего школьника упала глыба льда

ЧП произошло в Кировском районе Перми
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Ребенка осмотрели медикиРебенка осмотрели медикиФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

С наступлением весны в Перми участились случаи травмирования при падении снега с крыш домов и козырьков подъездов. Еще один случай произошел в среду, 11 марта. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что на 11-летнего школьника упал снег.

ЧП произошло в Кировском районе Перми на улице Новоржевская. Снег обрушился на мальчика с козырька подъезда. Ребенка осмотрели медики. К счастью, серьезных травм не было. Родители отказались от госпитализации.

Напомним, ранее мы писали о том, что на бабушку с внучкой упал снег.

Читайте также:

В Перми на Комсомольском проспекте снежная глыба обрушилась на 7-летнюю девочку и 67-летнюю женщину (Подробнее...)

Появилось видео падения глыбы льда на школьницу и ее бабушку в центре Перми (Подробнее...)

Следователи возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на женщину и ребенка в Перми (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краевая прокуратура приобретет квартиру в центре Перми
Председателя ТСЖ в Прикамье осудили за присвоение чужого имущества
В Прикамье сотрудник шиномонтажа пытался угнать машину, но попал в ДТП
В центре Перми появятся бесплатные спортивные площадки
В Перми задержали мужчину за двойное убийство и избиение
В Перми сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске
В Перми на 11-летнего школьника упала глыба льда
«С каждым днем все глубже». В Перми автобус провалился в яму на дороге
«Из кабины валил дым». В Перми загорелся автобус с пассажирами
В Прикамье труженицу тыла восстановили в правах
«Не хочу потом две недели сидеть на карантине». Из-за коронавируса у Катерины Шпицы сорвалась поездка в Лондон
«Это была самая грандиозная съемка в моей карьере». Модель из Перми Наташа Поли с дочерью и сыном снялась для обложки Vogue
«Ты победишь и еще сыграешь мне на своей свадьбе». Маленьких пациентов детского онконцентра в Перми посетил Илья Авербух
Стало известно, какие элитные пермские школы будут проводить набор в пятые классы
Туристический клуб пермского Политеха занял третье место на Чемпионате мира
В Пермском крае с начала года охотники добыли 121 волка
В Перми из-за аварии образовалась огромная пробка
В Перми полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадал 10-летний школьник
Бывшего главного судебного пристава Прикамья оставили в СИЗО еще на два месяца
В Перми детей обязали платить алименты престарелой матери
Пермские метеорологи зафиксировали превышение допустимого уровня сероводорода в воздухе краевой столицы
В Прикамье высадят 329 тысяч деревьев в память о пермяках, погибших в Великой Отечественной войне
Житель Прикамья взыскал компенсацию с обидчика за угрозу убийством