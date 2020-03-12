В Перми на 11-летнего школьника упала глыба льда
С наступлением весны в Перми участились случаи травмирования при падении снега с крыш домов и козырьков подъездов. Еще один случай произошел в среду, 11 марта. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что на 11-летнего школьника упал снег.
ЧП произошло в Кировском районе Перми на улице Новоржевская. Снег обрушился на мальчика с козырька подъезда. Ребенка осмотрели медики. К счастью, серьезных травм не было. Родители отказались от госпитализации.
Напомним, ранее мы писали о том, что на бабушку с внучкой упал снег.
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ИСТОЧНИК KP.RU