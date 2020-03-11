2020-03-11T19:46:46+03:00
Общество

«Не хочу потом две недели сидеть на карантине». Из-за коронавируса у Катерины Шпицы сорвалась поездка в Лондон

И под угрозой гастроли, так как зрители начинают массово сдавать билеты
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: Instagram-аккаунт Екатерины ШпицыФото: Instagram-аккаунт Екатерины Шпицы
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Известная пермская актриса Катерина Шпица поделилась со своими подписчиками в Instagram, что из-за эпидемии коронавируса у нее срывается поездка в Лондон.

- Ну что, детки в клетке коронавируса? – начала она свой пост. - Не стоит грустить из-за отмены заграничных планов! Я вот на фестиваль в Лондон с нашим «Молодым вином» не полечу из-за угрозы попасть на 14-дневный карантин по возращении. Грустно? Немного. Но плюсы есть! Займусь домом, и своим, и родителей (у них ремонт), продолжу онлайн-курс по растяжке, сделаю массаж, запишу новые сказки, напеку вафель, да море занятий, ждущих почина и продолжения. А что касается отпусков, и в России есть где попутешествовать, если хочется развеяться!

Однако из-за отмены спектаклей Катерина Шпица ощутимо расстраивается. Один спектакль, назначенный на 20 марта, уже отменили и, похоже, гастроли по Уралу тоже под угрозой срыва, так как зрители начинают массово сдавать билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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