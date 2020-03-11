2020-03-11T19:23:42+03:00
Общество

«Это была самая грандиозная съемка в моей карьере». Модель из Перми Наташа Поли с дочерью и сыном снялась для обложки Vogue

Глянец увидит в свет в апреле
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: страница Facebook Natasha Poly.Фото: страница Facebook Natasha Poly.
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Всемирно известная модель из Перми Наташа Поли снялась для обложки российского Vogue. Номер с пермячкой выйдет в свет в апреле. На обложке Наташа Поли снялась вместе со своими детьми: шестилетней дочерью Александрой и сыном Эдрианом, которому в конце марта исполнится годик.

- Встречайте апрельскую обложку для voguerussia, - написала на своей странице в Facebook Наташа Поли. - Спасибо за одну из самых грандиозных съемок в моей карьере.

«10 баллов», «Великолепно», - уже комментируют пост ее подписчики.

Напомним, несмотря на замужество и рождение детей, модель из Перми Наташи Поли остается одной из самых востребованных мировых топ-моделей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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