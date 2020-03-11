«Это была самая грандиозная съемка в моей карьере». Модель из Перми Наташа Поли с дочерью и сыном снялась для обложки Vogue
Всемирно известная модель из Перми Наташа Поли снялась для обложки российского Vogue. Номер с пермячкой выйдет в свет в апреле. На обложке Наташа Поли снялась вместе со своими детьми: шестилетней дочерью Александрой и сыном Эдрианом, которому в конце марта исполнится годик.
- Встречайте апрельскую обложку для voguerussia, - написала на своей странице в Facebook Наташа Поли. - Спасибо за одну из самых грандиозных съемок в моей карьере.
«10 баллов», «Великолепно», - уже комментируют пост ее подписчики.
Напомним, несмотря на замужество и рождение детей, модель из Перми Наташи Поли остается одной из самых востребованных мировых топ-моделей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Известная модель из Перми Наташа Поли во второй раз станет мамой
Она опубликовала свое фото с животиком в Instagram (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU