В Пермском крае с начала года охотники добыли 121 волка
Жителей Прикамья терроризируют лесные хищники. Волки нападают на скот, бродячих собак. Однако ситуация находится под контролем министерства природы Пермского края. Численность волков регулируют охотники.
Так, за прошлую неделю добыто 6 хищников. В Куединском районе добыто 2 волка. В Березниках, Березовском районе, Октябрьском и Уинском районе добыто по 1 особи волка. Всего с начала года - 121 волк.
В Прикамье охотникам увеличили сумму денежного вознаграждения за отстрел волка. В феврале 2020 года глава Прикамья внес поправки в краевой бюджет и дополнительные два миллиона рублей были направлены для поощрения за добычу волка.
ИСТОЧНИК KP.RU