В Пермском крае с начала года охотники добыли 121 волка

11 Март 2020 2020-03-11T14:46:38+03:00

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Жителей Прикамья терроризируют лесные хищники. Волки нападают на скот, бродячих собак. Однако ситуация находится под контролем министерства природы Пермского края. Численность волков регулируют охотники.

Так, за прошлую неделю добыто 6 хищников. В Куединском районе добыто 2 волка. В Березниках, Березовском районе, Октябрьском и Уинском районе добыто по 1 особи волка. Всего с начала года - 121 волк.

В Прикамье охотникам увеличили сумму денежного вознаграждения за отстрел волка. В феврале 2020 года глава Прикамья внес поправки в краевой бюджет и дополнительные два миллиона рублей были направлены для поощрения за добычу волка.

ИСТОЧНИК KP.RU