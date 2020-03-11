В Перми из-за аварии образовалась огромная пробка

11 Март 2020 2020-03-11T14:06:17+03:00

Пермяки стоят уже несколько часов. Фото: ЧП ДТП Пермь

Изменить размер текста: A A

В Свердловском районе Перми образовалась огромная пробка. Машины стоят на Чкаловской дамбе в сторону Мотовилихи. Пользователи социальных сетей сообщают, что затор образовался по двум причинам.

Во-первых, на дамбе авария, что затрудняет проезд. Во-вторых, с Чкалова закрыт правый поворот на улицу Куйбышева из-за ямы. Пермяки стоят уже несколько часов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадал 10-летний школьник.

ИСТОЧНИК KP.RU