В Перми из-за аварии образовалась огромная пробка
Стоит Чкаловская дамба
Пермяки стоят уже несколько часов. Фото: ЧП ДТП Пермь
Изменить размер текста:
В Свердловском районе Перми образовалась огромная пробка. Машины стоят на Чкаловской дамбе в сторону Мотовилихи. Пользователи социальных сетей сообщают, что затор образовался по двум причинам.
Во-первых, на дамбе авария, что затрудняет проезд. Во-вторых, с Чкалова закрыт правый поворот на улицу Куйбышева из-за ямы. Пермяки стоят уже несколько часов.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадал 10-летний школьник.
ИСТОЧНИК KP.RU