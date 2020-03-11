Бывшего главного судебного пристава Прикамья оставили в СИЗО еще на два месяца

11 Март 2020 2020-03-11T13:32:10+03:00

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В Ленинском районном суде Перми продлили содержание под стражей для Игоря Кожевникова, который занимал пост руководителя службы судебных приставов в крае.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и оставил его под стражей еще на два месяца. В СИЗО Игорь Кожевников останется до 13 мая.

Напомним, в Перми по подозрению в получении взяток задержан главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников. У следователей есть основания подозревать его в получении двух взяток - на сумму 550 и 600 тысяч рублей. Оба эпизода были совершены в 2017 году. Денежные средства он получал за то, что, используя свои служебные полномочия, помогал бизнесменам совершать операции по обналичиванию денежных средств. Деньги выводились в теневой сектор через исполнительные производства. Свою вину он не признал.

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ИСТОЧНИК KP.RU