В Перми детей обязали платить алименты престарелой матери

11 Март 2020 2020-03-11T12:48:59+03:00

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В Кировском районе суд рассмотрел обращение местной жительницы. Женщина сообщила, что является неработающим пенсионером. Живет только на пенсию, которую едва хватает на продукты, услуги ЖКХ, медикаменты, а также она обязана платить кредиты за своих детей, которые никак ей не помогают. Пенсионерка просила взыскать с детей алименты.

- Судом установлено и подтверждено письменными доказательствами, что из пенсии истицы ежемесячно производятся удержания в размере 50% в пользу взыскателей – банков, - сообщили в пресс-службы Кировского суда.

После удержаний кредитных выплат пенсия женщина составляет 8703 рубля, что значительно ниже прожиточного минимума. Суд встал на сторону пенсионерки, взыскав с дочери и сына алименты в сумме ¼ части половины величины прожиточного минимума по Пермскому краю за III квартал 2019 года для пенсионеров, ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU