Пермские метеорологи зафиксировали превышение допустимого уровня сероводорода в воздухе краевой столицы
Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировал в минувшие выходные превышение содержания сероводорода в воздухе. Причем, двукратное превышение в разовой пробе воздуха наблюдалось 6 марта, а 7-го, когда жители массово жаловались на запах, превышение составляло 10%.
Как рассказал «Комсомольской правде» в Перми» начальник Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов, «речи о высоком загрязнении не идет, так как по нормам оно считается таковым при превышении ПДК в десять раз».
Напомним, 7 марта, жители Перми стали массово жаловаться на резкий запах сероводорода.
ИСТОЧНИК KP.RU