Пермские метеорологи зафиксировали превышение допустимого уровня сероводорода в воздухе краевой столицы

11 Март 2020 2020-03-11T12:29:03+03:00

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Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировал в минувшие выходные превышение содержания сероводорода в воздухе. Причем, двукратное превышение в разовой пробе воздуха наблюдалось 6 марта, а 7-го, когда жители массово жаловались на запах, превышение составляло 10%.

Как рассказал «Комсомольской правде» в Перми» начальник Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов, «речи о высоком загрязнении не идет, так как по нормам оно считается таковым при превышении ПДК в десять раз».

Напомним, 7 марта, жители Перми стали массово жаловаться на резкий запах сероводорода.

ИСТОЧНИК KP.RU