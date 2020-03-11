В Прикамье высадят 329 тысяч деревьев в память о пермяках, погибших в Великой Отечественной войне

11 Март 2020 2020-03-11T12:20:13+03:00

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В Перми и Пермском крае пройдет акция «Сады памяти», посвященная прикамцам, которые погибли во время войны. В парках, скверах, на территории школ, детских садов, а также землях лесного фонда высадят 329 тысяч деревьев.В ходе войны пропало без вести 214 пермяков

Центральное мероприятие пройдет 18 мая в Чусовском районе Перми. организатором акции выступает министерство природных ресурсов Пермского края.

- «Сад памяти» - это не просто акция, это наша с вами общая благодарность всем тем, кто воевал за нас, за наш мир сейчас. В этом году мы создаем новую традицию, которая призвана сохранить подвиг предков, – подчеркивает министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко.

ИСТОЧНИК KP.RU