2020-03-11T12:07:16+03:00
Общество

Житель Прикамья взыскал компенсацию с обидчика за угрозу убийством

Ответчик должен заплатить 54 300 рублей
Лилия Абибулаева
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Суд встал на сторону истца, но удовлетворил требования частичноСуд встал на сторону истца, но удовлетворил требования частичноФото: Василий Вахрин
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Кудымкарский городской суд удовлетворил иск местного жителя. Мужчина обратился в суд для компенсации морального вреда. Истец сообщил суду, что между ним и ответчиком в Очерском районе произошла драка, в ходе которой ответчик выстрелил в него. Пуля попала в рекламный щит, но мужчина испугался.

Позже он обратился в суд, так как испытал физические и нравственные страдания. Мужчина потребовал взыскать с обидчика компенсацию морального вреда в сумме 50 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 300 рублей, расходы на оплату услуг представителя в сумме 92 600 рублей, расходы на ремонт порванной куртки в сумме 800 рублей, расходы на покупку дизельного топлива для поездки в суд в сумме 13 287 рублей 39 копеек.

Суд встал на сторону истца, но удовлетворил требования частично. Мужчине должны вернуть 54 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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