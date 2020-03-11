2020-03-11T11:36:34+03:00
Общество

Пермская прокуратура пытается признать дом в Мотовилихинском районе аварийным

Дом находится в ужасном состоянии
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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На контроле прокуратуры Мотовилихинского района Перми находится дело о признании дома на улице Звонарева аварийным.

Специалисты ведомства провели проверку, насколько правомерно была дана оценка состоянию дома на улице Звонарева. В результате проверки было установлено, что межведомственная комиссия при администрации района нарушела сроки проведения заседания по вопросу признания аварийного дома №5 по улице Звонарева.

Также при проведении обследования не были заключены соответствующие акты. По итогам проверки главе администрации Мотовилихинского района Перми внесено представление, которое находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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