Пермская прокуратура пытается признать дом в Мотовилихинском районе аварийным

11 Март 2020 2020-03-11T11:36:34+03:00

Изменить размер текста: A A

На контроле прокуратуры Мотовилихинского района Перми находится дело о признании дома на улице Звонарева аварийным.

Специалисты ведомства провели проверку, насколько правомерно была дана оценка состоянию дома на улице Звонарева. В результате проверки было установлено, что межведомственная комиссия при администрации района нарушела сроки проведения заседания по вопросу признания аварийного дома №5 по улице Звонарева.

Также при проведении обследования не были заключены соответствующие акты. По итогам проверки главе администрации Мотовилихинского района Перми внесено представление, которое находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU