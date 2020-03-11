В Прикамье кунгурский машзавод выставили на продажу за 216 миллионов рублей

11 Март 2020 2020-03-11T10:38:19+03:00

В 2019 году предприятие было признано банкротом. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Движимое и недвижимое имущество ООО «Кунгурский машиностроильеный завод» продается за 216, 7 миллионов рублей. Издание «Business Class» сообщает о том, что торги назначены на апрель.

В 2019 году предприятие было признано банкротом. ООО «Кунгурский машиностроительный завод» являлось основной операционной компанией группы «Кунгур».

Напомним, ранее мы писали о том, что в администрации назначили начальника управления организационно-методической работы. В пермской мэрии произошли очередные кадровые изменения. Стало известно, кто займет пост начальника управления организационно-методической работы.

ИСТОЧНИК KP.RU