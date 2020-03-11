Житель Прикамья угрожал убить собственную мать

11 Март 2020 2020-03-11T10:03:53+03:00

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В Пермском крае осудили мужчину, который угрожал убить собственную мать. О ЧП в ЗАТО Звездный сообщили соседи пенсионерки.

Сотрудники полиции выехали на место происшествие. Полицейские успели предотвратить семейную ссору. Мужчина выпил и начал скандалить. В доме находилась мать задержанного. Он избил женщину, а потом схватил кухонный нож, подставил его в область ребер матери и сказал, что хочет убить ее.

Мужчину задержали. Суд признал его виновным в совершенном преступлении. Ему назначили наказание в виде лишения свободы в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU