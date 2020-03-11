2020-03-11T08:56:16+03:00
Происшествия

В Прикамье в частном доме нашли тело мужчины

На теле были следы насильственной смерти
Лилия Абибулаева
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Злоумышленника задержали.Злоумышленника задержали.Фото: архив "КП"
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В поселке Кукетский Верещагинского района произошло убийство. Тело местного жителя обнаружили в понедельник, 9 марта. На теле были следы криминального характера.

Спустя некоторое время следователям удалось установить причастного к преступлению мужчину. Им оказался 55-летний житель Чердыни, который ранее уже был судим. По данным следствия, мужчина приехал в гости к жительнице поселка. Ночью он вооружился топором и ударил им погибшего.

Злоумышленника задержали. В ближайшее время будет решаться вопрос его заключат под стражу и предъявят обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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