В Прикамье иномарка насмерть сбила женщину, ловившую попутку

11 Март 2020 2020-03-11T08:00:45+03:00

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае произошла смертельная авария. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что ДТП произошло в во вторник, 10 марта, в 01:35 на трассе «Подъезд к Перми от М-7 «Волга».

По данным ведомства, 47-летний водитель «Ниссана» сбил на трассе женщину, которая пыталась поймать попутку. От удара женщина получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Перми в ДТП пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU