В Прикамье иномарка насмерть сбила женщину, ловившую попутку
По факту проводится проверка
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Пермском крае произошла смертельная авария. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что ДТП произошло в во вторник, 10 марта, в 01:35 на трассе «Подъезд к Перми от М-7 «Волга».
По данным ведомства, 47-летний водитель «Ниссана» сбил на трассе женщину, которая пыталась поймать попутку. От удара женщина получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Перми в ДТП пострадали два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU