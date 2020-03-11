В Прикамье прокуратура выявила нарушения по очистке крыш

11 Март 2020 2020-03-11T07:01:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае прокуратура проверила, как очищают крыши в медицинских учреждениях. В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения.

Так, крыша Большесосновской центральной районной больницы не была очищена от снега. Толщина снежного покрова достигла 30 сантиметров. Он свисает с крыши более чем на 20 сантиметров. Вход в здание не огорожен. При посещении больницы, граждане рискуют жизнью и здоровьем.

По результатам проверки руководству больницы вынесено представление, а должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Нарушения были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU