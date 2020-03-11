2020-03-11T06:48:02+03:00
Общество

В Пермском крае стабилизируется уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

Карантин во всех районах края снят
Лилия Абибулаева
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Образовательный процесс возобновлен во всех районах края.Образовательный процесс возобновлен во всех районах края.Фото: архив "КП"
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В Пермском крае уровень заболеваемости ОРВИ и Гриппом постепенно стабилизируется. Так, по данным краевого Роспотребнадзора, число заболевших на неделе со 2 по 8 марта равно количеству больных на позапрошлой неделе.

Образовательный процесс возобновлен во всех районах края. Однако в ведомстве предупреждают о необходимых мерах профилактики. Медики советуют воздержаться от посещения мест большого скопления людей, чаще мыть руки и обращаться к врачу при появлении симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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