В Пермском крае стабилизируется уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

11 Март 2020 2020-03-11T06:48:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае уровень заболеваемости ОРВИ и Гриппом постепенно стабилизируется. Так, по данным краевого Роспотребнадзора, число заболевших на неделе со 2 по 8 марта равно количеству больных на позапрошлой неделе.

Образовательный процесс возобновлен во всех районах края. Однако в ведомстве предупреждают о необходимых мерах профилактики. Медики советуют воздержаться от посещения мест большого скопления людей, чаще мыть руки и обращаться к врачу при появлении симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU