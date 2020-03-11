Пермяки смогут пожаловаться на завышенные цены на медицинские маски
В Пермском крае в период роста заболевания гриппом и ОРВИ стало очень сложно купить медицинскую маску. В некоторых аптеках их нет совсем, а в некоторых средства профилактики стали «золотыми».
Теперь о повышении цен на маски пермяки смогут сообщить через портал «Управляем вместе». Дмитрий Махонин дал поручение министерству социального развития и связи поручение добавить соответствующую функцию на портале до конца следующей недели.
Ранее глава региона обозначал, что в период эпидемии ОРВИ и гриппа нельзя допускать наживы на людях. Цены должны оставаться рыночными.
ИСТОЧНИК KP.RU