Пермяки смогут пожаловаться на завышенные цены на медицинские маски

11 Март 2020 2020-03-11T06:27:50+03:00

Это можно будет сделать на портале «Управляем вместе»

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В Пермском крае в период роста заболевания гриппом и ОРВИ стало очень сложно купить медицинскую маску. В некоторых аптеках их нет совсем, а в некоторых средства профилактики стали «золотыми».

Теперь о повышении цен на маски пермяки смогут сообщить через портал «Управляем вместе». Дмитрий Махонин дал поручение министерству социального развития и связи поручение добавить соответствующую функцию на портале до конца следующей недели.

Ранее глава региона обозначал, что в период эпидемии ОРВИ и гриппа нельзя допускать наживы на людях. Цены должны оставаться рыночными.

ИСТОЧНИК KP.RU