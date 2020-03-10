2020-03-10T18:10:25+03:00
Общество

«Солнце, спутник и телебашни в Прикамье выстроятся в одну линию». Жителей края предупредили о перебоях в телевещании

Вместо изображений на телеэкранах могут появиться радиосигналы со светила
Андрей МАТЛИН
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Солнце это мощный источник радиосигналов.Солнце это мощный источник радиосигналов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В министерстве информационного развития и связи Пермского края предупредили, что до 16 марта в телевещании возможны перебои из-за так называемой солнечной интерференции.

- Солнце это мощный источник радиосигнала, оказавшись с ним на одной линии, наземный ретранслятор принимает вместе с сигналом со спутника связи также и солнечный сигнал и передает оба этих сигнала на антенны телезрителей, - объяснили в ведомстве. - Во время этого явления на экране телевизора возможны шумы и помехи. В пик солнечной интерференции телепрограммы могут пропадать даже полностью, но на короткое время, минут на 20, не больше. До середины марта телеантенны в Пермском крае одна за другой как раз будут оказываться на одной линии с солнцем и спутником.

В случае цифрового телевидения эффект проявляется меньше. Пермский край перешел с аналогового на цифровое телевещание еще летом прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Солнце, спутник и телебашни в Прикамье выстроятся в одну линию». Жителей края предупредили о перебоях в телевещании
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